Путин и Трамп обсудили обмен заключенными

Появились новые подробности переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. В частности, как сообщили в Кремле, лидеры обсудили обмен граждан России и США.

"Главы государств проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Президент Соединенных Штатов заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности", — сказал Песков (цитата по РИА Новости).

Трамп также сообщил, что поблагодарил Путина за продолжительный и продуктивный телефонный разговор, а также за освобождение Марка Фогеля.

Между тем появляются сообщения, что Александр Винник будет отправлен в Россию после освобождения американца Марка Фогеля.