Объявлено имя обменянного на Фогеля россиянина

Объявлено имя гражданина России, который будет освобожден в обмен на возвращение в Штаты Марка Фогеля. Как сообщил РИА Новости французский адвокат Фредерик Бело, это Александр Винник.

На вопрос о возможных сроках отправки, адвокат ответил, что это в процессе обсуждения. По словам Бело, он этим летом посетил Винника в тюрьме Санта-Рита в Калифорнии. Адвокат отметил, что россиянин был в очень плохой форме.

Ранее стало известно, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили обмен заключенными. Трамп заверил Путина, что выполнит все достигнутые договоренности, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Накануне вечером советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц сообщил, что Россия в рамках обмена освободила Марка Фогеля. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прилетел в Москву на личном самолете, на котором затем вывез Фогеля из России.