В ночь на 13 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских дрона: 37 беспилотников – над Брянской областью; по 12 – над Курской и Липецкой областями, девять дронов – над Тверской областью, по три беспилотника – над Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областями и один БпЛА – над Ростовской областью, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Ранее российская армия нанесла групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, выпускающим боевые дроны. Все намеченные цели поражены. В зоне СВО наши штурмовые подразделения улучшили свои позиции и продвинулись в глубину обороны противника.

Кроме того, нанесен массированный удар по Киеву. Сообщается, что использовались баллистические ракеты "Искандер". Поражены несколько промышленных и офисных зданий, переданные под нужды украинских военных.

Меж тем ВСУ в очередной раз сорвали ротацию миссии инспекторов Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, украинские военные не дали экспертам МАГАТЭ попасть на атомную станцию.