Собянин пригласил жителей столицы принять участие в опросе о будущем цирка

В Москве идет активная дискуссия о судьбе Большого московского цирка на проспекте Вернадского. Мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте сообщил, что пригласил жителей столицы принять участие в опросе о будущем цирка.

"Старое здание, построенное больше полувека назад, полностью исчерпало свой ресурс и не может обеспечивать ни комфорт зрителей, ни качество представлений. В жаркие дни там очень душно. В дождливые — банально протекает крыша. А цирковые животные ютятся в условиях, которые, может, и были неплохими 50 лет назад, но сегодня уже никуда не годятся", — написал мэр столицы.

По словам Собянина, детям в Москве нужен новый современный цирк, в который будет интересно приходить. Решить многие задачи в старом здании цирка невозможно, другое решение - возвести новое здание.