Зеленский решил обсудить с Трампом российские недра

Вопрос недр на российских территориях, которые раньше были подконтрольны Киеву, намерен обсудить Владимир Зеленский с Дональдом Трампом. Тему будущего разговора украинского лидера с президентом США публикует Telegram-канал "Новини LIVE".

По словам Зеленского, вопрос недр на российской территории — это тема будущего разговора с Трампом в контексте соглашения о разработке редкоземельных металлов. В то же время, признал украинский лидер, этот вопрос вторичен по отношению к гарантиям безопасности, которые должна получить Украина в связи с заключением сделки.

Кроме того, Зеленский назвал дату подписания соглашения Украины и США по недрам. Он считает, что договор может быть подписан на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля.