Российская армия нанесла сегодня групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, выпускающим боевые дроны. Все намеченные цели поражены. В зоне СВО наши штурмовые подразделения улучшили свои позиции и продвинулись в глубину обороны противника. А в курском приграничье бойцы группировки войск "Север" продолжают разгром формирований ВСУ. За сутки ликвидированы 400 националистов, уничтожены 50 единиц техники. И сегодня стали известны новые факты зверств боевиков. Жители приграничного села Николаево-Дарьино, освобожденного в конце января, рассказали военным, что нацисты убили там почти всех мужчин.

Российский десантник рассказывает, что одним из самых сложных этапов эвакуации двух пожилых жительниц села Николаево-Дарьино Курской области было перебраться вброд через небольшую речку. Потому что холодно. Да и бабушки постоянно плакали. Несколько месяцев они жили бок о бок не с украинскими солдатами - настоящими нацистами.

Пенсионерки рассказали, что убитых мирных жителей приходилось хоронить прямо в огородах. Украинские боевики планомерно уничтожали подвалы и подполы в домах, чтобы у людей не оставалось запасов продовольствия и негде было прятаться.

Ранее в ходе освобождения захваченных населенных пунктов преступления украинских боевиков вскрылись в селе Русское Поречное. Там солдаты ВСУ терроризировали местное население, пытали людей в подвалах и устраивали казни. Украинский военнопленный Сергей Вальчук рассказал, что в Курскую область сейчас перебрасывают боевиков со всех остальных направлений. Киев, не считаясь с жизнями собственных солдат, пытается удержать эту территорию. Вальчук был тем, кого называют людоловом. Но и до него очередь дошла ехать воевать.

В зоне проведения СВО продвижение российских сил идёт на всех направлениях. Нанесён массированный удар по Киеву. Сообщается, что использовались баллистические ракеты "Искандер". Поражены несколько промышленных и офисных зданий, переданные под нужды украинских военных.

На Запорожской АЭС сегодня должна была состояться ротация международных наблюдателей МАГАТЭ. Однако колонна с членами комиссии попала под массированный обстрел со стороны ВСУ. Были зафиксированы 2 миномётных разрыва, 5 артиллеристских и 4 прилёта FPV-дронов. Лишь по счастливой случайности никто не погиб. Ротацию пришлось перенести.