Трамп поговорил по телефону с Зеленским

Состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Беседа уже завершилась, сообщило украинское издание "Новости. Live" со ссылкой на офис Зеленского.

Разговор Трампа с Зеленским состоялся вскоре после того, как стало известно о телефонных переговорах американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщили в Белом доме и подтвердили в Кремле, лидеры согласились немедленно начать переговоры об урегулировании украинского конфликта.

Трамп после разговора с Путиным заявил, что намерен изложить его результаты Зеленскому. Украинский лидер, в свою очередь, ожидая разговора с президентом США, сообщил, что намерен обсудить с ним судьбу недр на российских территориях и гарантии безопасности для Украины.