Трамп сообщил о желании Зеленского заключить мир

Разговор президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским прошел очень хорошо. Зеленский хочет заключить мир, написал хозяин Белого дома в социальной сети Truth Social.

Как сообщил Трамп, он обсудил с Зеленским по телефону множество тем, связанных с войной. В основном - встречу, которая состоится в пятницу в Мюнхене, где вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио возглавят делегацию США на Мюнхенской конференции по безопасности.

Трамп выразил надежду, что результаты этой встречи будут положительными. По его словам, пора прекратить войну, из-за которой имеют место массовые и совершенно ненужные смерти и разрушения. Ранее Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, напоминает ТАСС.