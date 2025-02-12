На Украине ввели санкции против Порошенко

Cовет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против экс-президента страны Петра Порошенко* (внесен в список экстремистов и террористов). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Порошенко* ранее сообщил, что Киев отказал ему в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности, а также вручил повестки в Госбюро расследований.

Ранее Порошенко* призвал НАТО извлечь урок из холодной войны. Политик настаивает на принятии Украины в альянс.

*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов