BBC: Трамп хочет как можно скорее завершить конфликт на Украине

Трамп хочет как можно скорее завершить конфликт на Украине. Об этом в четверг, 13 февраля, пишет BBC.

При этом президента США не волнует, если для этого Киеву придётся "проглотить очень горькие пилюли", подчёркивает телеканал.

Что западные СМИ пишут о разговоре Трампа и Путина:

- Financial Times отмечает, что Трамп поговорил с Путиным, прежде чем позвонить Владимиру Зеленскому. Это свидетельствует о том, что США не хотят работать с Украиной или ЕС над общей стратегией по урегулированию конфликта;

- Подход Трампа к конфликту резко отличается от подхода Байдена, который не общался напрямую с Путиным. Нынешний президент сосредоточился на предоставлении военной и финансовой помощи Киеву с целью усиления своего влияния на будущих переговорах с Москвой, пишет Bloomberg;

- Американская газета The Hill полагает, что разговор Трампа с Путиным указывает на то, что переговоры, возможно, становятся более серьезными. Трамп и его союзники в конгрессе скептически относятся к продолжающейся поддержке США в адрес Украины в ее продолжающейся борьбе с Россией.