Красная Армия 80 лет назад освободила столицу Венгрии от нацистов

К началу 1945-го Венгрия оставалась последним союзником фашистской Германии. А Будапешт был превращен в неприступную крепость. В ставке планировали взять город к началу декабря. Но враг, и об этом часто говорится в донесениях, сопротивлялся отчаянно.

"Противник значительно усилил свою огневую активность и уплотнил боевые порядки. Особенно в центральной части города. Все дома, здания и подвальные помещения были сплошь забиты немецкими и венгерскими солдатами и превращены в мощные опорные пункты", - рассказала Мария Макарова, научный сотрудник 12-го конгрессно-выставочного отдела Центрального архива Минобороны России.

Взятие Будапешта выводило Венгрию из войны, открывало Красной Армии прямую дорогу на Австрию, отрезало немецкие войска на Балканах от основных сил. И лишало Германию ее последней нефти. Гитлер был вынужден послать на защиту города лучшие силы Вермахта.

Обороняя венгерскую столицу, нацисты находили время и для уничтожения евреев в Будапештском гетто. О геноциде в осажденном городе рассказывают рассекреченные Минобороны документы в новом разделе на сайта ведомства. Акты о зверствах немецко-венгерских фашистов описывают, как они обращались и с пленными бойцами Красной армии: "Лежебокова нашли в доме со связанными руками и ногами. Немцы и венгры добивались от него сведений. Но не добившись, избили прикладом, затем разбили череп и прострелили горло. Сержанту Орехову фашисты перерезали тупым ножом горло, выкололи глаза и нанесли пять штыковых ран в грудь".

После неудачного штурма города с ходу, войска 2-го и 3-го Украинских фронтов взяли город его в кольцо. Настолько прочное, что шансов вырваться из него у противника не было.

"Немцы организовали три наступления. В операциях были задействованы достаточно серьезные группировки, причем танковые", - отметил Константин Залесский, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны.

Но обыграть на поле боя Красную Армию образца 1945-го было уже невозможно. А героизм советских бойцов доказывал, что и один в поле воин. Старший сержант Андрей Некрасов после боев за Будапешт был удостоен звания Героя Советского Союза.

"В течение трех часов уничтожающим огнем своего пулемета сдерживал натиск вражеских солдат с трех сторон. Некрасов в этом бою уничтожил 110 гитлеровцев. И израсходовав все патроны, Некрасов как верный сын Родины предпочел смерть плену. Застрелился из автомата", - цитирует далее Макарова.

Звание Героя Некрасов получил посмертно. Однако позже выяснилось, что это ошибка. Пулеметчик не только выжил, но даже вернулся в строй. Советским бойцам удалось сломить Будапештскую группировку и пленить почти 140 тысяч солдат и офицеров противника.