Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака

Овны

Меркурий переходит в Рыбы, а значит, вы будете более восприимчивы к эмоциям окружающих. Впереди хорошее время для восстановления старых связей.

Тельцы

Скоро вам придется выслушивать откровения или даже секреты своих друзей. Не стесняйтесь говорить о том, что давно хотели обсудить, но откладывали.

Близнецы

Ваша главная планета Меркурий переместилась в знак загадочных и впечатлительных Рыб. Это поможет вам лучше разбираться в людях, особенно в коллегах.

Раки

Начните развивать те творческие проекты, которые давно ждут своего часа. Ваши идеи будут особенно креативными, их будет легко воплощать в жизнь.

Львы

Вам придется погрузиться в домашние дела. В ближайшее время вам предстоят задачи, связанные с мелким ремонтом, уборкой, расхламлением.

Девы

Впереди две недели, благоприятных для личной жизни. Начинайте решать вопросы, которые касаются отношений, стройте совместные планы, договаривайтесь.

Весы

С Меркурием в Рыбах вы можете стать чувствительным, как принцесса на горошине – вам будет трудно терпеть любой дискомфорт. Понадобится сила воли!

Скорпионы

Водные знаки – в своей стихии: Меркурий в родственном знаке Рыб приносит вам удачу. Вам повезет в любви, творчестве, покупках и в близком общении.

Стрельцы

Меркурий в Рыбах приносит шанс наладить отношения с близкими людьми. Пришло время для честных разговоров и откровенных бесед – они пойдут на пользу.

Козероги

Начинайте звонить и писать сообщения тем, с кем давно не общались. До начала марта у вас есть хорошие шансы завести новых друзей или вернуть старых.

Водолеи

Начинается отличное время для заработков. Думайте о новых способах увеличения дохода, ищите клиентов или более денежную работу, если это актуально.

Рыбы

Пришло ваше время! Меркурий в вашем знаке поможет проявить себя и откроет новые горизонты для общения, карьеры, бизнеса, самовыражения. Проведите этот период жизни с пользой.