В ЕС сделали заявление о территориях Украины

После слов министра обороны США Пита Хегсета о границах киевского режима совместное заявление выпустили главы МИД Британии, Италии, Германии, Польши, Франции, Испании, а также ЕК и Европейской дипломатической службы. Они поддержали территориальную целостность Украины.

В документе говорится, что Евросоюз готов усилить помощь Украине и обязуется сохранять независимость, суверенитет и территориальную целостность. "Мы разделяем цель продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и прочный мир", — подчеркивается в заявлении.

Отметим, что ранее министр обороны США Хегсет на заседании контактной группы по Украине заявил, что конфликт с Россией достиг критического момента, поэтому возвращение Киева к границам до 2014 года нереалистично.

Дональд Трамп со словами Пита Хегсета о территориях Украины согласился, добавив, что перспектива вступления Киева в НАТО маловероятна, пишет РИА Новости.