Трамп анонсировал встречу с Путиным в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп после созвона с Кремлем заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным может состояться в Саудовской Аравии.

Как сообщает Reuters, американский политик заявил, что в организацию пресловутой встречи вовлечен наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Точная дата этой встречи пока не установлена, однако случится это "в не слишком отдаленном будущем", заверил Трамп, пообещав, что "впервые мы встретимся в Саудовской Аравии". Администрация российского лидера эту информацию не подтверждала.

Президент Соединенных Штатов также анонсировал новые телефонные переговоры с Владимиром Путиным в скором времени. Трамп отметил, что также "мы ожидаем, что он приедет сюда, а я поеду туда".

Тем временем западные СМИ допускают, что Трамп и Путин могут договориться об урегулировании конфликта на Украине без участия Европы — такая сделка станет кошмаром для ЕС, утверждают журналисты.

При этом Дональд Трамп еще до звонка Владимиру Путину уверял, что уже достигнут существенный прогресс в урегулировании конфликта. Подробностей он не привел, отметив лишь, что "мы имеем дело с Россией, мы имеем дело с Украиной".