Mash: у актера Олега Меньшикова обнаружили рак

Светские обозреватели еще некоторое время назад начали беспокоиться за здоровье Олега Меньшикова. Они обратили внимание, что популярный артист резко похудел и лишился волос. В последнее время актер если и появлялся на публике, то предпочитал надевать мешковатую одежду и головной убор. Говорят, на это у него есть веская причина.

По данным Mash, у Олега Меньшикова обнаружили рак. Сообщается, что артист проходил необходимое лечение.

Отметим, что сам актер пока не прокомментировал эту информацию. Молчит и его супруга Анастасия. О своей личной жизни Олег Меньшиков предпочитает не распространяться. Он почти не снимается на телевидении, редко дает интервью. Артист любит работать и обсуждать профессиональную деятельность.

Ранее сообщалось, что актриса Марина Дюжева победила рак. Она якобы прошла лечение и теперь находится в ремиссии.