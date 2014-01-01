Меган Маркл оставила принца Гарри и уехала в другую страну

В Сети то и дело появляются слухи о расставании принца Гарри и Меган Маркл. Интернет-пользователи ссылаются на приближенных к ним людей, которые якобы утверждают, что член британской королевской семьи наконец понял, какая лицемерная его супруга, и принял решение развестись и вернуться к родным.

Однако пока эта информация не более чем слухи. Пара если и выходит в свет, то демонстрирует полную идиллию. Так, принц Гарри и Меган Маркл на днях открыли в Канаде "Игры непокоренных". Напомним, в 2014 году Гарри создал адаптивное спортивное соревнование для больных, травмированных и раненых военнослужащих и ветеранов и является покровителем Фонда Игр непокоренных.

Фото и видео счастливых супругов не оставило сомнений в том, что в их отношениях все прекрасно. Тем удивительнее было узнать, что Меган оставила Гарри и уехала из Канады в США. Об этом она сообщила сама, опубликовав на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" фотографию, сделанную из их дома в Калифорнии.

"Вкус Канады и "Игр непокоренных" для наших малышей! Поддерживаем вас из дома", - написала Маркл, давая понять, что приехала обратно из-за того, чтобы быть с сыном Арчи и дочкой Лилибет.

В близком окружении утверждают, что Меган и Гарри вряд ли разведутся (ну или во всяком случае не в ближайшее время). По их словам, бежавшему от семьи принцу и малоизвестной актрисе просто невыгодно расставаться, вместе они интереснее для публики, чем порознь. К тому же якобы у них все сделки совместные.