В России изменятся правила регистрации земельных участков

В России с 1 марта запретят регистрацию сделок с земельными участками, границы которых не внесены в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Об этом предупреждает Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Ведомство поясняет, что в статью 26 закона о регистрации недвижимости внесены коррективы, запрещающие регистрационные действия в отношении земельного участка, если в ЕГРН не содержится данных о его границах.

Наряду с этим с 1 марта вступит в силу запрет ставить на кадастровый учет и оформлять права на здание, сооружение или объект незавершенного строительства, которые размещаются на земельном участке без учтенных границ.

Чтобы добавить в ЕГРН сведения о границах земельного участка, потребуется заявление об осуществлении государственного кадастрового учета и межевой план, которые правообладатель участка предоставляет в орган регистрации прав, сообщает РИА Новости.

В сентябре 2024 года председатель правительства Михаил Мишустин встречался с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским, чтобы поговорить о "дачной" и "гаражной" амнистиях. Мишустин подчеркивал, что благодаря этим мерам наводится порядок в сфере, в которой россияне прежде годами не могли оформить свое имущество.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что регистрация прав на недвижимость обеспечивает дополнительные поступления в бюджет средств за счет налогообложения объектов, прошедших правильное оформление.