В России придумали праздник, который затмит День святого Валентина

В России создают праздник, который затмит День святого Валентина. О разрабатываемой идее рассказала депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Депутат отметила, что в нашей стране есть свой день всех влюбленных — это День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Но необходим еще един праздник про любовь, который выпадет на учебный год. "Потому что влюбленность — это такая история про школьников, студентов", — пояснила Буцкая.

По мнению депутата, постепенно День святого Валентина просто забудется, его полностью заменит День игрушки. У нового праздника будет очень милая идеология — "дарю, потому что люблю", передает РИА Новости.

День игрушки будет поводом признаться в любви или просто порадовать своих близких, подарив им милую игрушку. "Какая она будет? Зайка или мишка — это уже выбирать каждой семье. Вот возможно, со временем появится и отдельный такой прям логотип или символ этого праздника", — заключила Буцкая.