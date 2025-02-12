NYT: разговор Путина и Трампа означает неудачу Запада в попытке изолировать Россию

Лидеры России и США накануне, 12 февраля, провели телефонный разговор, обсудив урегулирование ситуации на Украине. В Штатах считают, что таким образом Запад потерпел крах в попытке изолировать Москву.

Как пишет The New York Times, Трамп, созвонившись с Путиным, ясно дал понять своим советникам, что приоритетной задачей его администрации является прекращение конфликта на Украине.

"Для господина Путина этот звонок стал важной вехой, ознаменовавшей крах усилий Запада по его дипломатической изоляции..." — отмечается в публикации.

Автор статьи обращает внимание, что разговор двух президентов состоялся на следующий день после того, как Россия освободила американца Марка Фогеля в обмен на то, что таты вернут Александра Винника.

Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился около полутора часов. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. В свою очередь Дональд Трамп рассказал, что намерен часто контактировать с Владимиром Путиным по телефону.