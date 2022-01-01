Генпрокуратура признала нежелательной португальскую НПО

Деятельность португальской неправительственной организации "Ассоциация свободных россиян" (Associaҫa͂o de russos livres) признана нежелательной в России. Об этом в четверг, 13 февраля, рассказали в российской Генеральной прокуратуре.

Как сообщает пресс-служба ведомства, основавшие эту НПО в 2022 году эмигранты из России призывают к свержению власти в нашем государстве, выступают против специальной военной операции и собирают деньги для украинских националистов.

Члены этой организации ведут антироссийскую пропаганду и продвигают идеи ЛГБТ-сообщества (признано в России экстремистским движением и запрещено).

Ранее в России одобрили поправки в законодательство о том, что иностранные агенты смогут распоряжаться средствами от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов только после снятия с них соответствующего статуса.

Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с призывом в адрес политиков и общественников, которые получали финансирование из-за рубежа. Он предложил им прилюдно признаться и покаяться на Красной площади.