В эксперимент с ОГЭ могут включить дополнительные регионы

Количество российских регионов, в которых девятиклассникам разрешат в порядке эксперимента сдавать всего два экзамена, если дети не планируют продолжать учебу в школе в десятом классе, могут увеличить. Такую возможность допустил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Нижняя палата парламента одобрила в первом чтении соответствующие поправки, пока они затрагивают лишь пять субъектов Федерации: Москва, Санкт-Петербург, Тюменская и Ростовская области, Северная Осетия. Однако власти других регионов обращаются к законотворцам с просьбой включить в эксперимент и их школы. Например, такие заявки поступили из Свердловской и Нижегородской областей, Краснодарского края.

Володин, которого цитируют "Ведомости", допустил, что перечень субъектов — участников этого эксперимента ко второму чтению законопроекта в Госдуме может быть расширен.

Ранее Рособрнадзор отверг идею отменить ОГЭ для поступающих в колледжи. В ведомстве считают, что полная отмена Основного государственного экзамена (ОГЭ) для тех, кто планирует после девятого класса уйти учиться в средние специальные учебные заведения, может иметь отрицательные последствия.

При этом законотворцы бьют тревогу из-за огромной учебной нагрузки на детей — в старших классах она на 30% превышает санитарно-эпидемиологические нормы. Сократить количество экзаменов предлагается именно из соображений заботы о здоровье учащихся.