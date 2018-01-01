Вдова Караченцова Людмила Поргина попала в больницу

76-летняя Людмила Поргина рассказала врачам, что у нее высокая температура, сильный сухой кашель, головокружение и общая слабость. В результате ее госпитализировали в пульмонологическое отделение в столичную больницу. Медики выявили у вдовы Николая Караченцова хрипы при дыхании.

В больнице она находилась около недели. Сейчас актриса вернулась домой и продолжает придерживаться рекомендаций по лечению, передает SHOT.

Не секрет, что талантливая актриса Людмила Поргина задвинула карьеру ради мужа Николая Караченцова. Пока он много и успешно работал, она обеспечивала домашний уют. После того, как актер попал в страшную автомобильную аварию, Людмила Поргина целиком на себя взвалила все заботы о муже. Она даже выходила с ним в свет, утверждая, что Караченцов просто не может сидеть дома, что ему необходимо ходить в театр и вести активную культурную жизнь.

В 2018 году актера не стало. Однако Людмила Поргина старается не унывать. Она помогает внукам, путешествует, работает. Часто снимается на телевидении в качестве приглашенного гостя в различных ток-шоу.