Раскрыта вся подноготная сына Надежды Кадышевой: две жены, оставленные дети

В последнее время Надежда Кадышева и ее ансамбль "Золотое кольцо" на пике популярности. Песня "Веночек" - хит у молодежи. А сама певица - желанный гость на самых разных концертных площадках. Часто с ней выступает единственный сын Григорий. Недавно артистка дала понять, что с удовольствием бы женила 40-летнего наследника. И это удивительно, ведь в 2011 году он сыграл роскошную свадьбу с Анжеликой Бирюковой, дочерью бизнесмена Алексея Павловича Бирюкова и племянницей заместителя мэра Москвы.

Однако очевидно, что этот брак распался. Несмотря на то, что сам Григорий предпочитает о своей личной жизни не распространяться, журналисты выяснили много интересного. Так, оказалось, что в 2015 году супруга родила Григорию сына Алексея. Однако в 2017 году наследник Кадышевой подал на развод. А в 2021 году бывшая супруга по какой-то причине лишила Григория родительских прав.

Как выяснил Starhit, на тот момент единственный сын Надежды Кадышевой уже женился на другой женщине. Его избранницей стала Габриелла Мерман. Она выпускница МГИМО, принадлежит к весьма влиятельному в банковском секторе семейству. В 2022 году вторая супруга родила Григорию сына Леонарда.

Однако и тут что-то пошло не так. В 2023 году Григорий снова подал на развод. До сих пор идут судебные разбирательства по поводу алиментов и порядке общения с ребенком. Интересно, что и первая и вторая жены Григория знакомы, у них один адвокат, который помогает им в разбирательствах с сыном Надежды Кадышевой.