Театр Ермоловой опроверг слухи о раке у Олега Меньшикова

Слухи о якобы онкологическом заболевании у народного артиста России и худрука театра Ермоловой Олега Меньшикова не имеют отношения к действительности. Об этом в четверг, 13 февраля, рассказала начальник отдела по связям с общественностью театра Ермоловой Ксения Дрёмова.

Как подчеркнула представитель театра в комментарии ТВЦ, новость, распространенная ранее Telegram-каналом Mash о "заболевании" Олега Меньшикова — "полная чушь", артист и чувствует себя, и выглядит прекрасно.

Все спектакли с участием народного артиста России Олега Меньшикова в театре Ермоловой идут в соответствии с репертуаром. Дрёмова предложила прийти в театр и убедиться в этом лично.

Олег Меньшиков продолжает активную творческую деятельность, в том числе в качестве худрука Театра Ермоловой. Как отмечал народный артист России, театр — это "риск, кураж, наглость".