Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом точно войдет в историю мировой дипломатии, не сомневаются эксперты. И того, как можно с помощью всего одного звонка заставить вздрогнуть лидеров сразу нескольких десятков стран. Европейские политики под покровом ночи настрочили заявление, смысл которого - не оставляйте нас за бортом, мы тоже хотим участвовать в переговорах.

"Не может быть никакого решения по Украине без Украины. И поэтому мы уже в течение последнего месяца плотно работаем с Киевом. Крайне важно, чтобы Европа тоже участвовала в переговорах", - заявила Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии. Которая некоторое время назад устроила скандал канцлеру Шольцу из-за того, что он якобы звонил лично Путину.

Брюсселю заранее не сообщали о телефонном разговоре Путина и Трампа, пишет Bloomberg. То есть для европейцев это стало громом среди ясного неба над их цветущем садом.

"Европейские дипломаты, пытаясь осмыслить детали заявлений Хегсета и Трампа, казалось, не знали, как отреагировать. Правда в том, что отношения с новой администрацией Белого дома у ЕС настолько плохи, что их практически не существует", - пишет Politico.

Мировая пресса лишь усиливает истерику, наперебой сетуя, что Украина исключена из переговоров между Америкой и Россией.

"Трамп сегодня разговаривал с Путиным и Зеленским и после каждого разговора писал в свою соцсеть. Гораздо более дружелюбный тон по отношению к Путину, чем к Зеленскому, поражает", - жалуется Daily Mail.

Главарь киевского режима делает хорошую мину при плохой игре, говорят западные журналисты.

"На Украине, где я сейчас нахожусь, очень боятся, что Трамп действует через голову Киева, он хочет заключить сделку с Путиным и навязать ее Украине, а не вовлекать ее напрямую", - говорит Кэтрин Филп, корреспондент The Times.

Многие связывают слова Трампа о необходимости выборов на Украине с тем, что происходит сейчас в Киеве. Обвинения в Госизмене предъявлены Петру Порошенко, сопернику Зеленского на последних легитимных выборах президента Украины. Сразу после них киевский главарь пытался расправиться с политическим конкурентом. Который в свое время пристроил сына Байдена в компанию Burisma. Тогда не получилось. Теперь Байдена нет.

"У этого преступления много соучастников: вся команда Зеленского. Но заказчик, исполнитель и подписант один – лично Зеленский. Он ищет, на кого переложить ответственность за свои трагические ошибки. На днях я вернулся из загранкомандировки, хотя меня все предупреждали, что у власти крышу сорвало, о санкциях и новых подозрениях. И что лучше мне оставаться за границей. Это очень плохое дежавю", - прокомментировал Порошенко.

Кроме того, Порошенко слишком много знает. Учитывая, что в Киев направляется спецпосланник Трампа, чтобы устроить аудит, бывший президент стал опасен.