МИД России пригрозил ответом на усиление военного присутствия США у северных границ

Российская сторона ответит на усиление военного присутствия Соединенных Штатов у северных границ нашего государства. Об этом заявил в четверг, 13 февраля, директор первого европейского департамента Министерства иностранных дел России Артем Студенников.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что на севере Европы и в регионе Балтийского моря Вашингтон наращивает военное сотрудничество со своими сателлитами, к ним примкнули Финляндия и Швеция.

Развитие враждебной военной активности в непосредственной близости от российских границ не может остаться без эффективных мер реагирования от Москвы, в том числе военно-технического характера, предупредил Студенников.

Вопреки попыткам НАТО превратить Балтийское море в свое "внутреннее озеро", Россия обеспечит надежную защиту своих законных интересов в Балтийском регионе, резюмировал дипломат в комментарии РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс продолжит укрепление своего присутствия на восточном фланге у границ с Россией, в том числе дислоцирует там истребители пятого поколения.

Также сообщалось, что в Норвегии задумали сформировать отдельную бригаду для усиления военного присутствия на границе с Россией. Осло намеревается защищать "каждый дюйм территории", хотя с 1950-х годов власти Норвегии ввели внутренние ограничения на военную активность вблизи границы с СССР.