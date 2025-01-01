Сын о тяжелом уходе Олега Стриженова: "В реанимации его соборовали, причащали и исповедовали"

В Москве 12 февраля простились с народным артистом СССР Олегам Стриженовым. По просьбе самого актера гражданской панихиды не было. Поклонники, друзья и семья собрались в храме Святителя Николая на Трех Горах.

Сын легенды советского кино Александр Стриженов едва держался на похоронах. Он говорил об отце со слезами на глазах. Режиссер признался, что Олега Александрович уходил очень тяжело.

"Жизнь была длинной и ему в течение полутора месяцев показывали все грехи, о которых он мог забыть", — пояснил Александр.

Сын актера подчеркнул, что последней волей Стриженова был отказ от гражданской панихиды в Доме кино, мол, он не хотел лежать в гробу на сцене. "Поэтому семья по его настоянию и просьбе провожала его в таком религиозном ключе. Мы успели все сделать – в реанимации ЦКБ его соборовали, причащали и исповедовали. И всю ночь перед похоронами мы провели в храме", — поделился режиссер.

Напомним, Олег Стриженов скончался 9 февраля. Ему было 95 лет. Предварительной причиной смерти стали осложнения после перенесенного ишемического инсульта. Похоронили легенду советского кино на Троекуровском кладбище, пишет "Дни.ру".