В Москве прошел вечер ветеранов Афганистана, посвященный 36-й годовщине окончания боевых действий, а также Дню памяти россиян, исполнявших свой долг за пределами Отечества.

На встречу собрались представители московских властей, общественных организаций, ветераны, а также участники спецоперации и их родные.

"Мы все объединены чувством глубокого уважения за то, что каждый из вас сделал на поле битвы. Спасибо тем, кто ждали своих бойцов и продолжает ждать сегодня со специальной военной операции", - отметила Людмила Гусева, заместитель председателя Московской городской думы.