Тяжелая техника вышла на берег – Крым активно готовится к туристическому сезону. В самом маленьком городе полуострова Алупке устраняют последствия шторма века, возвращают гальку на пляжи и укрепляют подпорные стены.

"Воронцовские купальни" - популярный пляж курорта. Сюда спускаются после посещения одноименного дворца и парка. Раньше прямо на берегу стояли летние домики – так называемые "избушки на курьих ножках". Временные постройки выкупили у арендаторов и снесли. Это позволит увеличить пляжную зону и создать небольшой променад.

"Пляж "Воронцовские купальни" теперь будет состоять не из двух карт пляжа, в которых отсутствует в настоящий момент галька, а это уже будет не меньше четырех карт. Кроме того, будет благоустраиваться территория пляжа "Детский". Он находится вдоль побережья сразу за пляжем "Воронцовские купальни" и лодочной станцией", - рассказала Ольга Литвинова, глава территориального органа Алупки.

Город тоже преображается. В прошлом году благоустроили исторический центр. В этом благодаря инвесторам прогулочную зону продлили до Храма Архангела Михаила.

В Крымском заповеднике зима – период, когда природа отдыхает. Еще бы, за прошлый год территорию посетили 350 тысяч человек. Затишье сотрудники используют для обустройства троп. Возле самого высокого водопада полуострова Учан-Су появится фуникулер, подъемник позволит взглянуть на памятник природы с другого ракурса. Гостей полуострова ждут новые смотровые площадки и беседки для отдыха.

"Мы поедем проводить обустройство маршрута по плато Ай-Петри. И продолжается обустройство маршрута Уч-Кош. Доделали смотровую, указатели почти все поставили", - сообщил Сергей Клушин, начальник отдела познавательного туризма "Заповедного Крыма".

Крым становится доступнее. В республике началась реализация проекта развития инклюзивного туризма. Уже сейчас маломобильные граждане могут посетить пещеру Таврида, где нет перепадов, ступеней и неровностей. Весь маршрут - единая мощеная дорожка. Все меньше ограничений и для домашних питомцев.

В музей-заповедник "Херсонес Таврический" теперь можно прийти с собакой. Главное, чтобы рост был не выше 30 сантиметров. Обязательно наличие поводка или переноски - и можно отправляться изучать античные руины.

Активное бронирование летнего отдыха в Крыму традиционно начинается только в марте. Но туроператоры уже сейчас фиксирует кратный рост спроса.

"На сегодняшний день март забронирован на 27%, лето на 33%. И это соответствует показателям 2024 года. Плюс по некоторым туроператорам и средствам размещения мы видим положительную динамику по росту бронирований в полтора-два раза", - отметил министр туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

20% туристов приезжают через новые регионы. Пока хватает трех пунктов пропуска на границе с Крымом, но при необходимости могут отрыть еще один, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Основной поток традиционно идет через Крымский мост. Маршрут по-прежнему привлекает миллионы людей возможностью увидеть одну из главных достопримечательностей России.