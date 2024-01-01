Собянин: Объем инвестиций компаний ОЭЗ "Технополис Москва" за пять лет вырос в 32 раза

Компании особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" за последние пять лет увеличили объем инвестиций в 32 раза. Свыше 220 предприятий выпускают современную продукцию в микроэлектронике, фармацевтике, станкостроении и других отраслях, сообщил на своей официальном сайте мэр Москвы Сергея Собянин. Он сообщил о том, что принято решение расширить его территорию.

Так, к площадкам "Печатники", "Алабушево", "Руднево", "МИЭТ", "Микрон", "Ангстрем" добавились сразу четыре новые: "Хруничева", "Красная Пахра", "Карачаровский механический завод" и "Толстопальцево".

В частности, площадка "Хруничева" сохранит свою историческую специализацию в сфере аэрокосмических технологий, также планируется развернуть производство медицинских изделий.

На площадке "Толстопальцево" будет производство строительных материалов.

На площадке "Красная Пахра" будет производиться 50 тысяч аккумуляторных батарей в год. Открытие нового завода позволит локализовать производство ячеек, модулей и стационарных систем накопления энергии.

На площадке "Карачаровского механического завода" будет сосредоточено производство вертикального транспорта: лифтов, подъемников.

Напомним, что в 2024 году 17 предприятий стали резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Так, по словам Собянина, на площадке индустриального парка "Руднево" работают семь резидентов. Там производят беспилотники, а также комплектующие к ним. Четыре компании находятся в "Печатниках" и столько же - на площадке "Алабушево".