Наташа Королева показала, что случилось с ее живущей в США мамой

Мама Наташи Королевой отметила 78-летие. По случаю праздника артистка записала новую песню и посвятила ее Людмиле Порывай.

Королева не смогла поехать к маме в Америку, хотя до этого не пропускала ее дни рождения. Но, певица, нашла выход, как поздравить Людмилу Ивановну. Наташа опубликовала видеообращение.

"Невероятная, жизнерадостная, темпераментная, миролюбивая, гостеприимная. Я знаю, что ты соберешь своих подружек на девичник и о-го-го как отметишь! А самое главное, что отметишь под невероятно крутой трек, который мы для тебя смастерили", — обратилась Королева к маме.

Артистка опубликовала и свежие кадры с Порывай. На видео Людмила Ивановна предстала в платье с перьями на внушительном декольте. Мама Королевой прекрасно выглядит, трудно поверить, что ей 78 лет. Пенсионерка всегда отличалась яркой прической, и ко дню рождения она обновила образ, покрасив волосы в розовый.

Напомним, Людмила Порывай переехала в США в 90-х. Там она встретила Игоря Эльперина, который стал ее мужем. Супруги вместе уже около 30 лет.