Генсек НАТО счел созвон Путина и Трампа началом переговоров по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "создает впечатление" начала переговоров по Украине.

Как подчеркнул Рютте, он "абсолютно поддерживает" мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине, поскольку Североатлантический альянс, как и Соединенные Штаты, хочет прочного мира в регионе.

Поприветствовали факт разговора Путина и Трампа также в ООН. В офисе генерального секретаря всемирной организации выразили готовность помогать в урегулировании кризиса на Украине, если ООН об этом попросят, сообщает РИА Новости.

Дональд Трамп, общаясь с журналистами после разговора с Владимиром Путиным, заявил, что лидеры России и США вскоре могут лично встретиться в Саудовской Аравии. Однако российские власти этого пока не подтверждали.

Американские журналисты расценивают созвон Путина и Трампа как свидетельство краха Запада в попытках изолировать Россию. В США пишут, что "для господина Путина этот звонок стал важной вехой".