Генсек НАТО счел созвон Путина и Трампа началом переговоров по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "создает впечатление" начала переговоров по Украине.
Как подчеркнул Рютте, он "абсолютно поддерживает" мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине, поскольку Североатлантический альянс, как и Соединенные Штаты, хочет прочного мира в регионе.
Поприветствовали факт разговора Путина и Трампа также в ООН. В офисе генерального секретаря всемирной организации выразили готовность помогать в урегулировании кризиса на Украине, если ООН об этом попросят, сообщает РИА Новости.
Дональд Трамп, общаясь с журналистами после разговора с Владимиром Путиным, заявил, что лидеры России и США вскоре могут лично встретиться в Саудовской Аравии. Однако российские власти этого пока не подтверждали.
Американские журналисты расценивают созвон Путина и Трампа как свидетельство краха Запада в попытках изолировать Россию. В США пишут, что "для господина Путина этот звонок стал важной вехой".