Украина доведена до катастрофы, впереди неизбежно маячит крах государственности. Такое заявление сделал в четверг, 13 февраля, директор Службы внешней разведки России и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Во время круглого стола "От Харькова до Ужгорода: история конфликтов и территориальных компромиссов" Нарышкин напомнил о событиях новейшей истории на территории Украины. Когда распался СССР, власти новой независимой республики озаботились не построением государственности, а "на личном обогащении за счет народа, заигрывании с неонацизмом".

Сверх того, украинские власти "признали своими хозяевами англосаксов и взялись исполнить неблагодарную роль тарана против России", что в итоге привело Украину к черте полной утраты государственности, цитирует Нарышкина ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что допускает вариант вхождения Украины в состав России. Этот комментарий был дан в контексте дальнейшей судьбы американских средств, вложенных в Украину. Трамп отметил, что "мы тратим сотни и сотни миллиардов долларов" на поддержку киевского режима, тогда как "они могут стать Россией когда-нибудь".

При этом главы МИД Британии, Италии, Германии, Польши, Франции, Испании, а также ЕК и Европейской дипломатической службы заявили, что Евросоюз готов усилить помощь Украине и обязуется сохранять независимость, суверенитет и территориальную целостность.