Курс доллар рухнул до 89,5 рублей. Стоит ли покупать валюту?

На бирже курс доллара утром 13 февраля упал на 5%. Американская валюта торговалась у отметки 89,5 рублей. Евро опустился до 95,6 рублей.

На российском межбанковском рынке евро опустился ниже 91 рубля впервые с 18 сентября 2024 года, курс евро - ниже 95 рублей впервые с 12 августа. Об этом свидетельствуют данные площадки "Финам".

Доллар и евро падают относительно рубля всю текущую неделю. Однако доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков считает, что не стоит бежать в обменник и закупаться валютой. Хранить сбережения в иностранной валюте не выгодно из-за инфляции и санкций, передает Mash.

"Если у вас все накопления хранятся в этих валютах, про спокойный сон можно забыть", — отметил он.