Снигирь рассказала, что ее раздражает в Цыганове

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов считаются одной из самых красивых и гармоничных пар в отечественном кинематографе. И закрытой. Артисты редко посещают светские мероприятия, интервью дают только, если разговор идет о работе, в ток-шоу не снимаются.

И все же иногда бывают исключения. Так, в свежем интервью Юлия Снигирь затронула несколько тем, касающихся личной жизни. Актриса призналась, что очень серьезно относится к обучению восьмилетнего сына Федора.

"У меня пунктик по поводу сына, что обязательно нужна сильная школа и хорошее образование. Для меня сейчас это очень насущный вопрос, как не переборщить с опекой. Не начать причинять добро", - призналась Юлия.

Снигирь подчеркнула, что на первом месте у нее семья, а на втором - карьера. Актриса сообщила, что ради своих близких от многого отказывается, например, не позволяет себе отправляться в долгие рабочие экспедиции. При этом Юлия отметила:

"Если вы спросите моего ребенка, он скажет, что его мама ужасно играет в то же Lego, например. Я очень быстро теряю терпение".

Актриса не скрывает, что у нее есть большая потребность все держать под контролем. Причем это относится не только к ней, но и к другим. Вот в этом они с Евгением Цыгановым противоположны: если Юлия старается контролировать как себя, так и близких, то ее избранник "никогда ничего не планирует".

"Меня это ужасно раздражает. Мне кажется, что это какая-то безответственность. Зато ему и не приходится расстраиваться, если что-то пошло не так", - заключила Юлия Снигирь в беседе с The Blueprint.