Собянин: Более 9 тысяч москвичей присоединились к Международному волонтерскому корпусу 80-летия Победы

Международный волонтерский корпус 80-летия Победы привлекает все больше участников: уже свыше девяти тысяч москвичей отправили заявки на участие. Об этом в четверг, 13 февраля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как написал Собянин в своем Telegram-канале, столичные жители на протяжении многих лет участвуют в патриотическом волонтерстве: сохраняют историческую память, помогают ветеранам и труженикам тыла, поддерживают участников специальной военной операции.

В 2025 году мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас как никогда важно выразить благодарность героям за их подвиги, подчеркнул мэр Москвы.

Любой человек может примкнуть к волонтерскому корпусу, подав соответствующую заявку и пройдя обучение.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин провел встречу с волонтерами в День добровольца. Глава государства отмечал, что две трети наших граждан занимаются волонтерской и добровольческой деятельностью — это возрождение старых традиций народов России, которым всегда были свойственны милосердие и готовность прийти на помощь ближнему.

Российский лидер также подчеркивал, что залог всех успехов нашей страны, в том числе и на фронте, в том, что все мы — одна большая и сплоченная семья. При этом Владимир Путин напомнил, что важное значение имеет не только сама помощь, но и содержательная сторона этой деятельности.