SHAMAN признался, для чего имитирует роман с Мизулиной

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) и глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина всколыхнули общественность намеками на роман. Когда они вместе появились в одной из московских школ и под крики "Горько!" изобразили поцелуй, народ поверил, что Ярослав и Екатерина пара.

После этого Мизулина посетила премьеру этно-оперы "Князь Владимир", где главную роль исполнил SHAMAN. А через пару дней глава "Лиги безопасного интернета" и певец почти одновременно опубликовали в своих телеграм-каналах совместную фотографию, которую подписали "Ты мой", "Ты моя".

Когда у Ярослава прямо спросили, что происходит между ним и Екатериной, он ответил: "Нас объединяет любовь к России".

Корреспондента шоу "Хватит слухов!" такой ответ не устроил. Съемочная группа "ТВ Центра" встретилась с SHAMAN в его гримерке перед этно-оперой "Князь Владимир" и попыталась узнать, для чего артист имитирует роман с Мизулиной.



"Как продюсер я понимаю, что я, SHAMAN, — это некий сериал, за которым интересно наблюдать. Потому что одними песнями и музыкой сыт не будешь", — честно ответил Ярослав.