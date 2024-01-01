Посла России вызвали в МИД Молдавии

Министерство иностранных дел Молдавии вызвал посла России в Кишиневе Олега Озерова. В пресс-службе внешнеполитического ведомства связали это с падением двух беспилотников.

По данным молдавских правоохранительных органов, в ночь на 13 февраля на юге страны упали два беспилотника — в районе села Чумай и недалеко от города Чадыр-Лунга. Жертв и раненых удалось избежать.

Как заявил МИД Молдавии в своем Telegram-канале, эти инциденты представляют серьезную угрозу безопасности молдавских граждан, а сам факт нарушения своего воздушного пространства Молдавия считает неприемлемым.

С учетом этого официальный Кишинев решил потребовать объяснений у российского посла, а также выразить ему протест в связи со случившимся.

В ноябре 2024 года Озерову уже приходилось объясняться с молдавскими властями по аналогичному поводу. Дипломат подчеркивал, что Россия "никогда не прокладывала маршруты своих беспилотников через территорию соседних государств, нам это не нужно".

Тем временем в эстонской разведке объявили, что развитие технологий беспилотных аппаратов в России представляет потенциальную угрозу для безопасности Эстонии и всего Североатлантического альянса.