Два человека погибли в шахте в Соликамске

В калийной шахте Соликамска в ходе проведения регламентных работ по осмотру ствола были смертельно травмированы два работника рудника. Об этом в четверг, 13 февраля, рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Как написал политик в своем Telegram-канале, создана специальная комиссия для расследования причин несчастного случая. Махонин выразил соболезнования семьям погибших сотрудников.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух рабочих в шахте Соликамска. Они получили смертельные травмы в результате отслоения нароста соли от крепи, сообщает РБК.

Весной 2024 года в шахте рудника "Пионер" погибли при обвале 13 человек. Семьям погибших пообещали единовременную выплату в размере годового заработка горняка на каждого члена семьи, а также ежемесячную выплату на детей в размере одного среднемесячного заработка шахтера до достижения ими совершеннолетия.

В 2021 году, после пожара на шахте "Листвяжная", в котором погибли свыше 50 человек, президент России Владимир Путин напомнил об ответственности руководства таких предприятий за жизнь и здоровье работников, потребовав провести ревизию прежних решений по обеспечению безопасности.