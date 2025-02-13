Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Пскове. Там исламисты, граждане одной из стран Центральной Азии, хотели взорвать железнодорожный вокзал. После этого они собирались переправиться в одну из стран Ближнего Востока.

При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы. По месту их проживания обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, а также составные части самодельного взрывного устройства, сообщает РИА Новости.

К слову, спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили с начала года в России 23 теракта, пресекли террористическую деятельность двух бандглаварей, 97 боевиков и более 100 их пособников. При этом украинские спецслужбы наращивают интенсивность терактов и диверсий против объектов ТЭК, транспорта и оборонно-промышленного комплекса России.

Украина бравирует терактами и своими связями с боевиками, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.