Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Водяное Второе Донецкой Народной Республики, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Меж тем на Харьковском направлении подразделения группировки "Север" нанесли сокрушительное поражение противнику. Аналогичного успеха достигли и воины "Запада", при этом еще и улучшив свое тактическое положение. Это же касается и "Южной" группировки и войск "Востока", однако в их случае речь идет о положении по переднему краю. Также нанесли поражение противнику и воины группы "Днепр".

Напомним, что накануне, 12 февраля, Вооруженными Силами Российской Федерации был нанесен групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны. Цели удара достигнуты, все спланированные объекты поражены.