Польша небезосновательно присматривается к украинскому Львову, это продолжение ее многолетних притязаний на свои так называемые "восточные кресы". Об этом рассказал в четверг, 13 февраля, директор Службы внешней разведки России и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Политик напомнил, что британский премьер Уинстон Черчилль недаром окрестил Польшу "гиеной Европы". Сейчас же эта страна "присматривается ко Львову", который до сих пор славится прекрасными образцами польской архитектуры.

Нарышкин также указал, что в свое время националистическое руководство Польши осваивало эти территории с особым усердием, переселив на них десятки тысяч отставных польских военных. Этим, в частности, объясняется неприязнь к полякам со стороны украинских националистов — что в те времена, что в нынешние, цитирует политика РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин допускал, что Польша может напрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы вернуть себе свои, как считают в Варшаве, исторические территории. Однако он предупредил, что "если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся".

При этом заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что первым подтверждением того, что Львов станет новой столицей Украины в границах Львовской области, является то, что железную дорогу из Испании через юг Европы планируют построить именно до этого украинского города.