Бывший командующий Объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев отправлен на фронт. Украинский военные подтвердил эту информацию в своих социальных сетях.

Как рассказал Наев, он прибыл на место выполнения боевых задач — входит в курс дел, изучает состав сил и средств, сообщает РИА Новости.

На фронт генерал попал вскоре после очередной порции критики в адрес киевского режима. Наев обвинил политическое руководство Украины в неготовности к российской специальной военной операции.

Тем временем штурмовики группировки "Восток" продолжают продвижение вглубь обороны противника на южнодонецком направлении северо-западнее Времевки и Зеленовки. Ежесуточные потери неприятеля достигают полутора сотен боевиков.

Из Киева при этом звучат нелепые заявления об обмене территориями с Россией. Как заметил первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков, это попытка сделать вид по-прежнему важного, владеющего ситуацией игрока, хотя в действительности предводитель киевского режима Владимир Зеленский в отчаянии.