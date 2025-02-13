27-летнюю уборщицу из Петербурга ограбили на 7 млн рублей

В Санкт-Петербурге работающая уборщицей уроженка Кыргызстана стала жертвой ограбления. Преступники угрожали 27-летней девушке пистолетом.



Инцидент произошел накануне, 12 февраля, поздно вечером. Жительница Петербурга работала на двух работах — занималась клинингом и перепродажей ювелирных изделий через интернет. Грабители под видом покупателей назначили встречу, их интересовало колье с бриллиантами.

Девушка назвала свой адрес и, ничего не подозревая, ждала "покупателя". Грабители ворвались в ее квартиру и, угрожая пистолетом, связали. Преступники похитили ювелирные изделия, две пары наручных часов, мобильный телефон и около 130 тысяч рублей. После чего скрылись. Ущерб составил 7 миллионов рублей.

Преступников разыскивают, правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, которые установлены в подъезде. Отмечается, что грабители закрывали лица, пишет МК.