Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам своего телефонного разговора дали ряд распоряжений. Об этом в четверг, 13 февраля, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что Путин и Трамп поручили помощникам немедленно начать проработку встречи на высшем уровне. Однако место и сроки этой встречи можно будет назвать лишь после дополнительной проработки всех деталей.

Наряду с этим российская сторона уже начала формировать переговорную группу для диалога с Соединенными Штатами, решение Владимира Путина по ее составу объявят позднее.

Пока конкретных договоренностей о визите в Россию переговорщиков из США нет, однако лидеры двух государств договорились продолжить контакты и меж собой, и на уровне помощников, цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее Дональд Трамп, общаясь с журналистами после разговора с Владимиром Путиным, заявил, что лидеры России и США вскоре могут лично встретиться в Саудовской Аравии. Однако российские власти этого пока не подтверждали.