Песков призвал не ждать послания Путина Федсобранию в феврале

Дата послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена. Об этом в четверг, 13 февраля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, говоря о планируемом обращении президента к Федсобранию, "в конце февраля оно не состоится".

Конкретный день Песков не назвал, однако пообещал, что "по мере того, как будет понимание, мы вас проинформируем", сообщает ТАСС.

В ноябре 2024 года сенатор Ольга Епифанова предположила, какие темы глава государства может затронуть в будущем послании Федеральному собранию. Член Совфеда отметила, что это жилищный вопрос, меры поддержки многодетных семей, экономика и поддержка бизнеса, а также "вопросы бедности".

Единой четкой даты, в которую российский лидер ежегодно оглашал бы послание Федеральному собранию, нет. В 2023 и 2024 годах это происходило 21 и 29 февраля соответственно. В 2022 году из-за напряженной геополитической ситуации это мероприятие отменили. В 2021 году Владимир Путин обращался к парламентариям в апреле, а в 2020 году — в январе.