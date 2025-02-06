Актриса Дарья Мельникова: "Я нахожусь в терапии много лет"

Дарья Мельникова многодетная мать. Она воспитывает сыновей Артура и Марка от первого брака и дочь, имени которой предпочитает не называть, от второго. Напомним, о том, что она вышла замуж за актера Романа Набатова, стало известно летом 2024 года. Причем объявила об этом сама Дарья в своих социальных сетях. Там же она показала и грудного ребенка.

Кстати, актриса не скрывает, что сыновей рожала дома, а вот дочь появилась на свет в клинике. "Я всеми руками за подготовку к родам, причем, по возможности, обоим партнерам советую в этом участвовать. Это, как минимум, объединяет, как максимум, вы оба понимаете, что будет происходить, и хотя бы на 50-60% готовы. Знание — сила", - объяснила Мельникова.

Причем Дарья призналась, что не разделяет воспитание детей, оглядываясь на их пол. При этом она отметила, что для мальчиков пока мама-друг. "Как получается, короче, так и надо со всеми детьми, всех полов. Родительство — это постоянная рефлексия. И неуверенность. И "все равно они найдут, с чем пойти к психологу", - рассуждает актриса в беседе с "Атмосферой".

Кстати, сама Мельникова не скрывает, что посещает психолога. После появления на свет первого ребенка ее накрыла послеродовая депрессия. Ей удалось с ней справиться. А когда родился второй сын, Мельникова быстро вошла в режим. С третьим ребенком актриса, что называется, уже "на опыте". Однако Дарья продолжает консультироваться со специалистом.

"Я нахожусь в терапии много лет. Мне так легче справляться с жизнью, некая психологическая гигиена", - отметила Дарья.