Собянин: Площадь залов для пассажиров на обновленном Ленинградском вокзале будет увеличена в три раза

Старейший в Москве вокзал - Ленинградский - готовится стать самым современным и технологичным. Работа кипит на всех четырех этажах, включая подвальный. Инновации внедрили еще на этапе проектирования.

"Были применены технологии информационного моделирования, они помогают нам оптимизировать время проектирования и эффективно реализовывать проект. И помогают связывать между собой инженерные системы и конструкции", - отметил Александр Николаев, главный инженер проекта.

Ленинградский вокзал был построен в 1849 году по проекту Константина Тона. С тех пор пережил немало реконструкций. Однако только нынешняя максимально ориентирована на пассажиров. Комфортные условия создадут для всех - взрослых, детей, маломобильных граждан. Пропускная способность здания значительно увеличится - появятся новые выходы, в том числе через подземный переход под Краснопрудной улицей, который был закрыт 30 лет. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Речь идет о реставрации исторического здания, реконструкции нового здания, пристроя самого большого, строительства навесов для пассажиров, чтобы они могли проходить с поездов прямо на площадь, Привокзальная площадь должна быть благоустроена и очищена от избыточной торговли. Таким образом, мы в три раза увеличим площади для пассажиров, в два раза увеличено количество посадочных мест, и в целом это будет комфортное, современное пространство", - указал мэр.

Новые решения и лучшие практики, которые отработают здесь, в дальнейшем распространят на всю страну.

"Пассажирские потоки - ими нужно управлять так же, как автомобильным движением, более того - это даже более сложный элемент, и мы с Москвой здесь находим общее решение", - подчеркнул Олег Белозеров, генеральный директор-председатель правления ОАО "РЖД".

Одна из главных задач - интегрировать вокзал в систему московского транспорта. Попасть в здание можно будет прямо из метро, не выходя на улицу.

"Мы задавали пассажирам вопрос: если мы сделаем пересадку с общественного транспорта из метро сюда на вокзал быстро, комфортно и удобно, будете предпочитать поездку на вокзал на такси, личном транспорте или на общественном? Большинство сказали, что выберут общественный транспорт", - сообщил Тимур Соцкий, заместитель начальника дирекции МЦД департамента транспорта г. Москвы.

Все внутренние перегородки убрали - зонирование будет организовано совершенно по-новому. Также полностью демонтировали отделочные покрытия и инженерные системы.

"Идет возведение перегородок, оштукатуривание стен, подготовка стен под мозаичное панно. Следующим этапом у нас меняется 100 процентов инженерных сетей, включая систему пожаротушения, добавится система дымоудаления", - рассказал Андрей Захариков, руководитель строительных работ.

Историческую часть здания отреставрируют, отремонтируют кровлю и фасады, оборудуют комфортные зоны отдыха с кафе, ресторанами, библиотекой и коворкингом. Залы ожидания оснастят современными информационными табло и цифровой навигацией.