Родители выпускников попробовали сдать ЕГЭ: как это было

В столичных школах в четверг начались практикумы по подготовке к ЕГЭ. Основную часть учебного плана одиннадцатиклассники уже освоили, и теперь освободившиеся часы они могут уделить тем предметам, которые будут сдавать. Программе уже три года, и она показала свою эффективность. Результаты по профильной математике улучшились на 29 процентов, по физике - почти на 12, а по биологии - на 10. Весной разбирать задачи ЕГЭ по наиболее востребованным предметам можно будет онлайн с опытными учителями и тренерами победителей олимпиад.

Тем временем сдать ЕГЭ попробовали родители выпускников. Такая акция прошла по всей стране, в том числе и в Москве.

Вот он, давно забытый страх перед экзаменом. За пару минут до начала взрослые начинают сомневаться, а все ли помнят из школьной программы? Кстати, участвуют не только родители одиннадцатиклассников, у Елены Фоминой дочка - первоклассница.

"Я думаю, никогда не поздно, никогда не рано, потому, что если школа предлагает такую потрясающую возможность, надо пользоваться и прочувствовать на себе все эти эмоции, чтобы в нужное время сказать ребенку - "Не волнуйся, все будет хорошо", - говорит Елена.

У родителей, конечно, сокращенный вариант теста. Списать невозможно, но и бояться нечего. Все четко и по правилам, ведь прозрачность - главный принцип ЕГЭ.

Поблажек родителям не делают, все как на настоящем экзамене. Индивидуальное задание для каждого, при себе можно иметь две ручки, паспорт, воду и при необходимости - лекарства. Они, к счастью, не пригодились, все-таки взрослым переживать за поступление в вуз не нужно, чего не скажешь о школьниках.

Родители пишут работы под пристальным присмотром контролеров и камер. Любые гаджеты, записи под запретом. На работу отводится один час. Конечно, те, кто окончил школу 15-20 лет назад, многое забыли, да и программа по математике существенно изменилась. Самой сложной оказалась задача на логику.

Родители, сами прошедшие через ЕГЭ, понимают: это не лотерея, а справедливая проверка знаний. Теперь они смогут поддержать своих детей, не создавая излишнюю панику, что очень нужно перед экзаменами.

"Важно не только то, с каким багажом знаний дети идут к важной экзаменационной процедуре, но и с каким эмоциональным настроем они приходят на экзамен. И в этой связи нельзя принижать роль семьи, родителей, которые влияют на ту атмосферу, в которой выпускники готовятся к экзаменам", - отметил Игорь Круглинский, заместитель руководителя Рособрнадзора.

Акция "Сдаем вместе" проводится каждый год, уже девятый раз. Конечно, участвуют в ней родители, которые и так вовлечены в жизнь своих детей. Но теперь, кроме знаний в самом предмете, они могут помочь своим опытом.