В Историческом музее открылся каретный дворик

Сейчас эти кареты - произведения искусства, а раньше, в 19 веке, были шедеврами техники. Владеть такими экипажами могли только представители знати. Тот, что с использованием серебра и бронзы, принадлежал императору Павлу I. Коляска предназначалась для частных выездов в пригородных владениях царской семьи. По тем временам это была практически гоночная машина. Карета могла легко передвигаться по всем видам дорог и выдерживать большие нагрузки.

"Посмотрите на систему подвески. Это все отлично поднималось. Здесь не было шин. Посмотрите, как автономно держится, это же продуманное техническое совершенство. То есть сам по себе экипаж, где находятся люди, остается в подвешенном состоянии таким образом, чтобы сбалансировать все неудобства передвижения на большие расстояния", - объясняет Алексей Левыкин, генеральный директор Государственного исторического музея.

У кареты кожаный откидывающийся верх, поэтому в хорошую погоду крышу складывали. Нет места для возницы. А это значит, что правил лошадьми тот, кто сидел в карете. Кузов удалось сохранить в подлинном виде. А вот более хрупкие материалы внутреннего убранства пришлось частично восстанавливать. Например, ткань на сиденьях - атлас с узорной вышивкой шелком и золотыми нитями.

Другая карета в золоте - более раннего времени. Создана в России французскими мастерами в 1760-х годах. В декоре использована техника золочения корпуса и художественная бронза.

"На дверце кареты - более поздний герб. Под этим накладным гербом находится другой, более древний. Выяснилось, что эта карета изначально принадлежала фамилии Матюшкиных", - рассказала Марина Чистякова, заместитель директора по фондовой работе Государственного исторического музея.

Анна Алексеевна Матюшкина - статс-дама Екатерины II. В девичестве Гагарина. Поэтому на одном щите гербы двух фамилий. Старый тоже представлен в экспозиции. Но отдельно - за стеклом.

В другой карете также пришлось восстанавливать внутреннее убранство. Сохранились маленькие фрагменты ткани разных цветов. Выяснилось, что это был рытый бархат нежно-голубого цвета.

Есть и редчайший образец детских экипажей. Карету изготовили к пятилетию старшей дочери Александра II, когда он еще был великим князем. Такие экипажи запрягали пони или козами. И в парках устраивали целые представления.

К реставраторам она попала в черном цвете. Но химико-технологические исследования выявили - изначально она была синей. Синий цвет - символ ленты ордена Андрея Первозванного, главной награды Российской империи, которую вручали царственным детям при рождении.